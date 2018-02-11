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Компания DC Design презентовала на Auto Expo 320-сильный спорткар TCA

Индийская компания DC Design презентовала на автошоу в Индии новый спортивный автомобиль ТСА производительностью 320 лошадиных сил. Спорткар DC Design ТСА будет выпущен лимитированной партией в количестве 299 экземпляров.

Компания DC Design презентовала на Auto Expo 320-сильный спорткар TCA


Спортивный автомобиль DC Design ТСА построен на одной платформе со спрткаром Avanti, который является первым автомобилем бренда. Под капотом новинки установлен двигатель V8 объёмом 3,8 литра мощностью 320 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме с автоматической трансмиссией на 6 диапазонов. До 100 км/час спорткар набирает разгон за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/час.

Желающие заказать спорткар DC Design ТСА смогут сделать это уже сегодня. Согласно предоставленным данным заявки на автомобиль уже оставили 70 человек. Стоимость нового спорткара составит 61 000 долларов, что эквивалентно 3 500 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:00
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