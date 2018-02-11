Ученые показали настоящий облик царицы Нефертити

Автор программы Джош Гейтс и его команда, а также египтолог из Бристольского Университета Айдан Додсон смогли общими усилиями создать уникальный бюст, который дает представление, как выглядела Нефертити в реальной жизни. Также в ходе исследования удалось доказать, что мумия под названием «Молодая леди», возраст которой превышает 3400 лет на самом деле является мумией Нефертити.Чтобы воссоздать внешний облик царицы, исследователям удалось получить у египетского Министерства древностей разрешение на открытие защитного савана на мумии, чтобы изучить её как можно детальнее.Используя самую новую трёхмерную технологию для обработки изображений, мумия была оцифрована, чтобы воссоздать копию головы. После этого палеореконструктор Элизабер Дейнис создала образ Нефертити. Тринадцать лет назад Элизабет уже удавалось создать реальное лицо Тутанхамона.