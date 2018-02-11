Анна Хилькевич рассказала журналистам, что готова стать мамой второй раз

Анна Хилькевич рассказала журналистам в откровенном интервью о многих своих секретах, а также о том, что уже готова стать мамой во второй раз. Девушка также рассказала, что после того, как их дочь начала разговаривать, то у супруга и отца ребенка отношения стали намного лучше.В жизни тоже часто так бывает, что представитель сильной половины начинает проявлять интерес к ребенку, когда с ним можно хоть о чем-то поговорить и во что-то поиграть. Теперь супруг настаивает на рождение второго малыша.Киноактриса считает, что ребенку обязательно нужен братик или сестричка, поскольку он может вырасти эгоистом, поэтому семейная пара скорей всего займется этим вопросом в самое ближайшее время. Также знаменитость поведала, что уже успела сходить к врачам и предупредила продюсеров касаемо второго малыша.Кроме этого девушка подчеркнула, что после появления в ее жизни дочки Арианны она сильно изменилась. Стала более сдержанной, научилась контролировать свои эмоции и доверять супругу и все это только ради сохранения семьи.