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Анна Хилькевич рассказала журналистам, что готова стать мамой второй раз

Анна Хилькевич призналась корреспондентам, что они с супругом уже задумываются о рождении второго малыша.

Анна Хилькевич рассказала журналистам, что готова стать мамой второй раз


Анна Хилькевич рассказала журналистам в откровенном интервью о многих своих секретах, а также о том, что уже готова стать мамой во второй раз. Девушка также рассказала, что после того, как их дочь начала разговаривать, то у супруга и отца ребенка отношения стали намного лучше.

В жизни тоже часто так бывает, что представитель сильной половины начинает проявлять интерес к ребенку, когда с ним можно хоть о чем-то поговорить и во что-то поиграть. Теперь супруг настаивает на рождение второго малыша.

Киноактриса считает, что ребенку обязательно нужен братик или сестричка, поскольку он может вырасти эгоистом, поэтому семейная пара скорей всего займется этим вопросом в самое ближайшее время. Также знаменитость поведала, что уже успела сходить к врачам и предупредила продюсеров касаемо второго малыша.

Кроме этого девушка подчеркнула, что после появления в ее жизни дочки Арианны она сильно изменилась. Стала более сдержанной, научилась контролировать свои эмоции и доверять супругу и все это только ради сохранения семьи.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:47
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