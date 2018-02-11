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Певец Шура пожаловался на отсутствие в Кургане дорог

Александр Медведев, ранее появившийся на подмостках российской эстрады под псевдонимом Шура, выступил в уральском городе Кургане. После выступления негативно высказался, в частности, о состоянии местных дорог.

Певец Шура пожаловался на отсутствие в Кургане дорог


Совместно с музыкантами группы «Кавер Бум» Шура исполнил песню «Зима, холода» (хит Андрея Губина), собственную «Отшумели летние дожди».

Потом певец поделился со зрителями несколькими своими впечатлениями от пребывания в их областном центре.
Отметил, что в городе есть куда сходить, но отказался называть дорогами направления передвижения, поскольку, по его выражению, дорог в Кургане нет. Несколько раньше Шура презрительно заявил местным журналистам о городе в общем, но добавил, что, мол, люди у вас – золотые.

Пребывает Александр Медведев в Кургане по причине протезирования сустава в клиническом Центре Илизарова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Вчера, 19:40
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