Певец Шура пожаловался на отсутствие в Кургане дорог

Совместно с музыкантами группы «Кавер Бум» Шура исполнил песню «Зима, холода» (хит Андрея Губина), собственную «Отшумели летние дожди».Потом певец поделился со зрителями несколькими своими впечатлениями от пребывания в их областном центре.Отметил, что в городе есть куда сходить, но отказался называть дорогами направления передвижения, поскольку, по его выражению, дорог в Кургане нет. Несколько раньше Шура презрительно заявил местным журналистам о городе в общем, но добавил, что, мол, люди у вас – золотые.Пребывает Александр Медведев в Кургане по причине протезирования сустава в клиническом Центре Илизарова.