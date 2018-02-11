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Новый суперкар Ford GT добрался до заказчика, проживающего в Европе

С момента старта приема заявок версии Ford GT прошло практически два года. Модель успели заказать 6 500 жителей Европы.

Новый суперкар Ford GT добрался до заказчика, проживающего в Европе

В свою очередь первым обладателем новой версии стал Джейсон Уоттс, являющийся жителем Скандинавии. После произошедшей в 1999 году аварии на мотоцикле гонщик оказался парализован. У него раньше имелось транспортное средство версии Ford GT 2005 модельного года. Авто в итоге переделали непосредственно под его особенности.

Новое транспортное средство будет изменено. На крыше расположится багажник для специального инвалидного кресла. Джейсон Уоттс отмечает, что его автомобиль является самым быстрым на планете, который приспособлен для людей, отличающихся ограниченными возможностями. Стоит отметить, что транспортное средство в движение приводится турбомотором V6 на 3,5 литра, который генерирует 647 лошадиных сил. С силовым агрегатом работает автоматическая трансмиссия вместе с двумя сцеплениями.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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