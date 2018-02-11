Наталья Подольская на видео спела под аккомпанемент Владимира Преснякова

Наталья Подольская в рамках Instagram выложила видео, на котором запечатлено, как она вместе с Владимиром Пресняковым под красивую музыку исполняет завораживающую лирическую песню о счастье. Под публикацией исполнительница песен написала, что в свободное время фанаты могут их встретить в московских ресторанах.Ролик в течение четырнадцати часов сумел собрать около 255 тысяч отметок «Мне нравится» и более 400 комментариев от множественных поклонников знаменитости. Многие фанаты написали, что Подольская и Пресняков прекрасно исполняют песню вместе. Также подписчики отметили, что они действительно выглядят счастливыми и являются очень красивой парой.