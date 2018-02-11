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Наталья Подольская на видео спела под аккомпанемент Владимира Преснякова

Знаменитая отечественная певица Наталья Подольская в своём микроблоге Instagram обнародовала новый ролик. На видео изображено, как она вместе со своим мужем - Владимиром Пресняковым, поёт под аккомпанемент рояля, на котором сыграл сам певец.

Наталья Подольская на видео спела под аккомпанемент Владимира Преснякова

Наталья Подольская в рамках Instagram выложила видео, на котором запечатлено, как она вместе с Владимиром Пресняковым под красивую музыку исполняет завораживающую лирическую песню о счастье. Под публикацией исполнительница песен написала, что в свободное время фанаты могут их встретить в московских ресторанах.

Ролик в течение четырнадцати часов сумел собрать около 255 тысяч отметок «Мне нравится» и более 400 комментариев от множественных поклонников знаменитости. Многие фанаты написали, что Подольская и Пресняков прекрасно исполняют песню вместе. Также подписчики отметили, что они действительно выглядят счастливыми и являются очень красивой парой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:20
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