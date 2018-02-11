В Саудовской Аравии будут телепортировать солнечную энергию

Команда ученых создали расчеты инфракрасных излучений, которые выделяет наша планета после того как поглотит солнечный свет. В результате выяснилось, что данное явление представляет собой постоянный поток энергии, мощность которой измеряется в миллионы гигаватт и такую силу можно использовать.В Университете науки и технологий специалисты создали прибор, благодаря которому инфракрасные излучения можно будет преобразовывать в полезную энергию через квантовое туннелирование. Иными словами данный прибор состоит из специальных антенн, связанных диодам-изоляционным слоем, зажатим между пластинами из металла. С помощью такого устройства будет возможна телепортация частиц сквозь мощный энергетический барьер. С одной стороны это невозможно по законам физики, но ученые доказали обратное, руководствуясь законами квантовой механики.Ученые уверены, что благодаря такому прибору человечеству удастся сохранить все ресурсы Земли, которые используют, чтобы получить электричество.