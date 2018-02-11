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Американцы нашли в древнем трактате план Китая по уничтожению США

Американское издание National Interest поведало о будто бы разгаданном плане Китайской народной республики, предусматривающим войну с Соединенными Штатами.

Американцы нашли в древнем трактате план Китая по уничтожению США


Если случится война между КНР и США, то китайские вооруженные силы воспользуются стратегией полководца Сунь Цзы, описанной в упомянутом трактате, которому 2,5 тысячи лет.

Стратегия этого древнекитайского мыслителя базируется на принципе «выиграть войну, не вступая непосредственно в сражение». Китай, в случае военного конфликта с США, должен предотвратить возможность для американцев пользоваться сухопутным, воздушным и морским высокоточным оружием.

Добиться такой цели китайские военные хотят посредством выведения из строя вражеских систем обработки данных и передачи приказов оперативного командования. Это породит хаос в действиях армии на суше, воздухе и на море. Согласованные действия в информационном пространстве помогут Народно-освободительной армии Китая дезориентировать армию США на поле боя, информирует издание.
В мире
Добавил: George21 Вчера, 18:50
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