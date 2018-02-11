Facebook планируют ввести возможность голосования за комментарии
Возможности внедрения новой кнопки – Downvote, тестируются социальной сетью Facebook. Нововведение позволяет пользователям скрыть комментарии нежелательного содержания, с одновременным выражением своего мнения о них.
По предположениям портала Tech Crunch, сама опция по голосованию против, проиллюстрированной в виде кнопки «палец вниз», не представляет противоположность варианта, называемого «лайком». Ее назначение – дать возможность пользователям отфильтровывать комментарии по нежелательному содержанию. Для выбранных реплик можно ставить метку, выражающую их оскорбительный характер, вводящих в заблуждение или не соответствующих темам сообщений.
В самом Facebook уточняют, что на текущий момент новой кнопкой могут воспользоваться небольшое число пользователей. Опцию запустили в тестовом подготовительном режиме, для использования небольшим числом пользователей из США. Но для других участников соцсети эта надпись будет видна постоянно.
По предположениям портала Tech Crunch, сама опция по голосованию против, проиллюстрированной в виде кнопки «палец вниз», не представляет противоположность варианта, называемого «лайком». Ее назначение – дать возможность пользователям отфильтровывать комментарии по нежелательному содержанию. Для выбранных реплик можно ставить метку, выражающую их оскорбительный характер, вводящих в заблуждение или не соответствующих темам сообщений.
В самом Facebook уточняют, что на текущий момент новой кнопкой могут воспользоваться небольшое число пользователей. Опцию запустили в тестовом подготовительном режиме, для использования небольшим числом пользователей из США. Но для других участников соцсети эта надпись будет видна постоянно.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:40