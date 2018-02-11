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Facebook планируют ввести возможность голосования за комментарии

Возможности внедрения новой кнопки – Downvote, тестируются социальной сетью Facebook. Нововведение позволяет пользователям скрыть комментарии нежелательного содержания, с одновременным выражением своего мнения о них.

По предположениям портала Tech Crunch, сама опция по голосованию против, проиллюстрированной в виде кнопки «палец вниз», не представляет противоположность варианта, называемого «лайком». Ее назначение – дать возможность пользователям отфильтровывать комментарии по нежелательному содержанию. Для выбранных реплик можно ставить метку, выражающую их оскорбительный характер, вводящих в заблуждение или не соответствующих темам сообщений.
Facebook планируют ввести возможность голосования за комментарии


В самом Facebook уточняют, что на текущий момент новой кнопкой могут воспользоваться небольшое число пользователей. Опцию запустили в тестовом подготовительном режиме, для использования небольшим числом пользователей из США. Но для других участников соцсети эта надпись будет видна постоянно.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:40
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