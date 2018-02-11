АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Анастасия Волочкова показала аппарат, совмещающий работу беговой дорожки и гидромассажа

Анастасия Волочкова, являющаяся знаменитой балериной, продемонстрировала аппарат, который совмещает беговую дорожку и гидромассаж.

Анастасия Волочкова показала аппарат, совмещающий работу беговой дорожки и гидромассажа

Волочкова призналась фанатам, что будет всерьез заниматься спортом и бороться с лишним весом. В доказательство балерина обнародовала новый снимок, на котором показывает свои методы похудения. Анастасия на новом фото предстала в розовом купальнике и продемонстрировала специальный аппарат, который совмещает в себе гидромассаж и беговую дорожку одновременно.

Танцовщица добавила, что сохранять свою форму ей помогают занятия и позитивный настрой. По её словам, внутри этот аппарата вмещает беговую дорожку и гидромассаж. Волочкова сказала, что пропустив занятие и репетицию, после этой процедуры она чувствует большой тонус. За четырнадцать часов фото набрало более 17 тысяч лайков, однако комментировать его поклонники не смогли, потому что Анастасия запретила доступ к описанию этого снимка.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости