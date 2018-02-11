Анастасия Волочкова показала аппарат, совмещающий работу беговой дорожки и гидромассажа

Волочкова призналась фанатам, что будет всерьез заниматься спортом и бороться с лишним весом. В доказательство балерина обнародовала новый снимок, на котором показывает свои методы похудения. Анастасия на новом фото предстала в розовом купальнике и продемонстрировала специальный аппарат, который совмещает в себе гидромассаж и беговую дорожку одновременно.Танцовщица добавила, что сохранять свою форму ей помогают занятия и позитивный настрой. По её словам, внутри этот аппарата вмещает беговую дорожку и гидромассаж. Волочкова сказала, что пропустив занятие и репетицию, после этой процедуры она чувствует большой тонус. За четырнадцать часов фото набрало более 17 тысяч лайков, однако комментировать его поклонники не смогли, потому что Анастасия запретила доступ к описанию этого снимка.