В КНР самым популярным авто стал минивэн от General Motors

Авто производится СП GM-SAIC-Wuling, лидируя на рынке КНР. Китайские дилерские центры в текущем году реализовали 532 000 таких авто. В Китайской Народной Республике никакая прочая версия не обладает такой популярностью. Новую версию минивэна снабдили переделанной современной оптикой головного света, более хищным оформлением, пересмотренной линией остекления, зауженными задними осветителями.Новая версия под капотом получила 1,2-литровый двигатель на 82 лошадки. Помимо него предусматривается полуторалитровый двигатель на 105 л.с. С мотором вместе работает 5-диапазонная МКПП, а также передний привод. Расценку рестайлингового Wuling Hongguang держат пока в секрете. За актуальную версию авто нужно отдать 41 800 - 69 800 юаней. За стартовую версию запрашивают 59 800 юаней.