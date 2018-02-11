Ксения Собчак намекает на вторую беременность

Новые обязанности и строгий подход к жизни, которым сейчас обязана следовать Собчак, уже приносят свои плоды, однако они не оказывают нужного эффекта. Фанаты подозревают, что Ксения сейчас в интересном положении. Девушка выбирает наряды, которые выделяют её немножко округлившийся живот. Фолловеры её аккаунтов в соцсетях не знают, как поступать – поздравлять семью с будущим пополнением или бить тревогу.Особенно волнуются те поклонники Собчак, которые постоянно следят за её деятельностью. По мнению фанатов, Ксения не стала бы в такое время заводить второго ребёнка, поэтому советуют своей любимице больше отдыхать, а также выбирать для выхода в люди более подходящую одежду. Собчак не первый раз плошает с выбором гардероба, не думая, что и куда она надевает.