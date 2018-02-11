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Ксения Собчак намекает на вторую беременность

Фанаты Ксении Собчак призывают её отказаться от президентской гонки, так как это может принести вред её детям.

Ксения Собчак намекает на вторую беременность

Новые обязанности и строгий подход к жизни, которым сейчас обязана следовать Собчак, уже приносят свои плоды, однако они не оказывают нужного эффекта. Фанаты подозревают, что Ксения сейчас в интересном положении. Девушка выбирает наряды, которые выделяют её немножко округлившийся живот. Фолловеры её аккаунтов в соцсетях не знают, как поступать – поздравлять семью с будущим пополнением или бить тревогу.

Особенно волнуются те поклонники Собчак, которые постоянно следят за её деятельностью. По мнению фанатов, Ксения не стала бы в такое время заводить второго ребёнка, поэтому советуют своей любимице больше отдыхать, а также выбирать для выхода в люди более подходящую одежду. Собчак не первый раз плошает с выбором гардероба, не думая, что и куда она надевает.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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