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Оксана Федорова появилась на торжественном мероприятии в компании своих детей

Телеведущая Оксана Федорова решила на торжественное мероприятие взять с собой своих детей, где они прекрасно провели время.

Оксана Федорова появилась на торжественном мероприятии в компании своих детей


Бывшая модель Оксана Федорова, а сейчас популярная ведущая, ко всему прочему еще и заботливая мама. Совсем недавно Оксана появилась на торжественном мероприятии, которое приурочено к открытию ресторана Максима Фадеева, где встретилась и с другими знаменитостями.

А появилась на публике Федорова в компании своих двух прекрасных детей: Федора, которому уже пять лет и четырехлетней Елизаветы. Дети у телеведущей очень красивые и милые, а судя по фотоснимкам еще и скромные. Немного позже девушка поведала, что совместный выход на мероприятие оставил у всей семьи только положительные эмоции и они замечательно провели там время.

Оксана очень редко появляется на публике в сопровождении своих наследников, а также не часто выкладывает снимки в интернет своих детей, чтобы лишний раз не привлекать внимание журналистов. Поэтому последнее их появление вызвало большую шумиху среди фанатов и очень их порадовало.

Поклонники осыпали свою любимицу и детей комплиментами и отметили, что ее наследники очень стильно были одеты.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:17
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