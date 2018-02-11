В Воронеже более семи тысяч человек из-за перегрузки сети остались без электричества

В воскресенье, 11 февраля 2018 года, около десяти часов утра, дежурным аварийной службы Городской электросети поступил сигнал о срабатывании автоматики в Коминтерновском районе Воронежа. Предохранительная автоматика среагировала на чрезмерную перегрузку напряжения в сети. Без электроснабжения остались 25 многоэтажных домов, которые населяют 7 500 человек, сообщили в местном подразделении МЧС. Авария коснулась домов на двух улицах микрорайона. На ремонтных и восстановительных работах было задействовано также шесть единиц спецтехники «Горэлектросети».