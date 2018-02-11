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Уфолог на новых фото Марса рассмотрел голову динозавра

Скотт К. Варинг, являющийся известным уфологом, изучая в феврале сделанные фото поверхности Марса, смог рассмотреть на них предмет, который напоминает голову динозавра.

Уфолог на новых фото Марса рассмотрел голову динозавра

По словам исследователя это может быть очередным доказательством существования древней цивилизации на Красной планете. Уфолог отмечает, что в кадр попала в данном случае голова динозавра, рот которой был в открытом состоянии. Во рту была голова другого животного. Варинг соответствующее заявление сделал в аккаунте собственного веб-ресурса. Свои слова он подчеркнул снимками.

В свою очередь охотник за НЛО рассказал, что на фото поверхности Марса он также раньше замечал различные «следы» существования древних цивилизаций либо предметы, которые принадлежат инопланетянам. К примеру, ему встречались полуразрушенные скульптуры, неизвестные металлические предметы, части «звездолета», покрытые марсианской пылью, зубы ископаемых животных.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50
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