Уфолог на новых фото Марса рассмотрел голову динозавра

По словам исследователя это может быть очередным доказательством существования древней цивилизации на Красной планете. Уфолог отмечает, что в кадр попала в данном случае голова динозавра, рот которой был в открытом состоянии. Во рту была голова другого животного. Варинг соответствующее заявление сделал в аккаунте собственного веб-ресурса. Свои слова он подчеркнул снимками.В свою очередь охотник за НЛО рассказал, что на фото поверхности Марса он также раньше замечал различные «следы» существования древних цивилизаций либо предметы, которые принадлежат инопланетянам. К примеру, ему встречались полуразрушенные скульптуры, неизвестные металлические предметы, части «звездолета», покрытые марсианской пылью, зубы ископаемых животных.