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Компания Volkswagen за полгода обменяла 150 000 старых дизельных авто на новые

В течение последних шести месяцев автоконцерн Volkswagen обменял 150 000 старых дизельных автомобилей на новые. Этого удалось добиться благодаря программе субсидий, в рамках которой старые дизельные автомобили меняют на новые более экологичные транспортные средства.

Компания Volkswagen за полгода обменяла 150 000 старых дизельных авто на новые


Глава отдела по продажам в компании Volkswagen Фред Каплер рассказал, что большинство немецких автолюбителей воспользовались бонусной программой и обменяли свои старые автомобили на новые. Данную программу решили продлить до 31 марта, так как она пользуется у клиентов спросом.

В 2015 году компания Volkswagen оказалась в центре «дизельного» скандала, так как автомобили бренда оснащались ПО с занижающими показателями вредных выбросов. Чтобы решить данную проблему в Берлине собрали «дизельный» саммит, на который съехались немецкие автопроизводители. На саммите было принято решение выплачивать премию клиентам при обмене старого дизельного автомобиля на новый. В программе субсидирования принимает участие и государство, её целью является полный отказ от устаревших дизельных установок.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:40
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