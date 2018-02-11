Компания Volkswagen за полгода обменяла 150 000 старых дизельных авто на новые

Глава отдела по продажам в компании Volkswagen Фред Каплер рассказал, что большинство немецких автолюбителей воспользовались бонусной программой и обменяли свои старые автомобили на новые. Данную программу решили продлить до 31 марта, так как она пользуется у клиентов спросом.В 2015 году компания Volkswagen оказалась в центре «дизельного» скандала, так как автомобили бренда оснащались ПО с занижающими показателями вредных выбросов. Чтобы решить данную проблему в Берлине собрали «дизельный» саммит, на который съехались немецкие автопроизводители. На саммите было принято решение выплачивать премию клиентам при обмене старого дизельного автомобиля на новый. В программе субсидирования принимает участие и государство, её целью является полный отказ от устаревших дизельных установок.