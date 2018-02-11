Apple проигрывает Huawei на звание лучшего смартфона для фотографий

Формировала итоговые результаты представители организации Mobile Photography Awards, определяющей на протяжении семи лет самые лучшие фотографии, которые делаются с помощью смартфонов. Цель организаторов - награждение фотографов, любителей зафиксировать происходящие вокруг факты и события, при помощи популярных гаджетов.По опубликованной информации от журналистов «Версия Инфо», известно, что лидером прошедшего года стал фотограф из Китая. Сейчас мужчина, получивший главный приз, известен как Нан Дэн, проживающий в Лондоне, успешно продолжающий свое любимое хобби. В своей работе он использует смартфоны Huawei Mate 9 и Huawei P10 Plus. Причем результаты буквально поражают воображение, даже не представляется, что так можно увидеть мир через камеру современного обычного телефона. Помимо прочего, жюри не оставило без внимания фото, которые сделали iPhone X, а так же iPhone 7 Plus.