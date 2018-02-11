Анна Хилькевич поделилась с фанатами, что снег и холода в России ей уже порядком поднадоели

Знаменитая киноактриса Анна Хилькевич решила пожаловаться своим фанатам на холода в России, а также большое количество снега. Знаменитость поведала, что ей уже надоело выгребать свой автомобиль от снега из-под сугробов, а еще надевать множество одежды из-за мороза.На личной страничке Хилькевич появилась запись, в которой артистка поделилась с подписчиками неприятностями, связанными из-за снега и мороза. Она пожаловалась, что холодное время года уже замучило ее и порядком поднадоело, поскольку все время необходимо одеваться тепло и расчищать свою машину от снега.Также девушка поделилась, что с большим удовольствием отправилась бы куда-нибудь в теплые края, подальше от холода. Но из-за гастролей и погоды Анна этого сделать не может, поэтому так и будет дальше от этого страдать.Поклонники сразу же начали жалеть актрису и напомнили, что весна уже не за горами, а значит, совсем скоро будет тепло и солнечно и в России, нужно немного набраться терпения.