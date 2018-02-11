АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Эксперты протестировали на автодорогах Jaguar F-type 400 Sport 2018 года

Эксперты на автодорогах провели тест-драйв версии Jaguar F-type 400 Sport текущего года. По словам специалистов, производитель улучшил и обновил прошлую версию, позволяя авто стать в своем сегменте лидером.

Эксперты протестировали на автодорогах Jaguar F-type 400 Sport 2018 года

Новую версию Jaguar F-type 400 Sport представят сразу в нескольких вариациях. Машину можно купить с полным либо задним приводом в качестве кабриолета, а также купе. В авто установлен 3.0-литровый сверхмощный мотор V-6 на 400 лошадок. Крутящий момент достигает 339 Нм. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической КП. Машину наделят 20-дюймовыми колесами, роскошным интерьером в черно-желтой гамме, подогреваемым рулевым колесом, кожаными сиденьями, сенсорным 8,0-дюймовым экраном с навигацией, стеклоочистителями ветрового стекла чувствительными к дождю.

Данное авто самый мощный представитель своей линейки. Задний лёгкий привод позволяет до первой сотни разогнаться за 4,3 сек. Видимость авто сзади ограничена.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости