Эксперты протестировали на автодорогах Jaguar F-type 400 Sport 2018 года

Новую версию Jaguar F-type 400 Sport представят сразу в нескольких вариациях. Машину можно купить с полным либо задним приводом в качестве кабриолета, а также купе. В авто установлен 3.0-литровый сверхмощный мотор V-6 на 400 лошадок. Крутящий момент достигает 339 Нм. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической КП. Машину наделят 20-дюймовыми колесами, роскошным интерьером в черно-желтой гамме, подогреваемым рулевым колесом, кожаными сиденьями, сенсорным 8,0-дюймовым экраном с навигацией, стеклоочистителями ветрового стекла чувствительными к дождю.Данное авто самый мощный представитель своей линейки. Задний лёгкий привод позволяет до первой сотни разогнаться за 4,3 сек. Видимость авто сзади ограничена.