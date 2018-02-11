Зрители изумились тем, как сильно Татьяне Мусульбес идут очки

"Люблю примерять новые образы, которые мне к лицу! Мне очень нравится в очках. По вашему мнению, друзья, мне идут очки?", - поинтересовалась Мусульбес.

Татьяна, которая всегда хотела узнать у зрителей, идут ли ей очки, оставила рядом с фотографией соответствующий комментарий.Поклонники восхитились и стали засыпать телезвезду самыми приятными для неё комментариями. Всем очень понравилась Татьяна в очках.Не так давно, напомним, Мусульбес вернулась с Сейшельских островов на Поляну вместе с возлюбленным Виктором Литвиновым. Как известно, на "Острове любви" у молодых людей была свадьба по местным обычаям.Теперь поговаривают о том, что Виктор и Татьяна вскоре поженятся и в России. К слову, сами они официального заявления по этому поводу делать пока не хотят. Но по эфирам видно, что отношения у них выстраиваются очень хорошо.Как известно, познакомились Мусульбес и Литвинов ещё до попадания на телестройку ТНТ.