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Зрители изумились тем, как сильно Татьяне Мусульбес идут очки

Участница "Дома-2" Татьяна Мусульбес, нередко экспериментирующая со своим имиджем, разместила новый снимок в Instagram, где запечатлена в очках, и подписчики пришли в восторг от такой публикации.

Татьяна, которая всегда хотела узнать у зрителей, идут ли ей очки, оставила рядом с фотографией соответствующий комментарий.

Зрители изумились тем, как сильно Татьяне Мусульбес идут очки

"Люблю примерять новые образы, которые мне к лицу! Мне очень нравится в очках. По вашему мнению, друзья, мне идут очки?", - поинтересовалась Мусульбес.

Поклонники восхитились и стали засыпать телезвезду самыми приятными для неё комментариями. Всем очень понравилась Татьяна в очках.

Зрители изумились тем, как сильно Татьяне Мусульбес идут очки

Не так давно, напомним, Мусульбес вернулась с Сейшельских островов на Поляну вместе с возлюбленным Виктором Литвиновым. Как известно, на "Острове любви" у молодых людей была свадьба по местным обычаям.

Теперь поговаривают о том, что Виктор и Татьяна вскоре поженятся и в России. К слову, сами они официального заявления по этому поводу делать пока не хотят. Но по эфирам видно, что отношения у них выстраиваются очень хорошо.

Как известно, познакомились Мусульбес и Литвинов ещё до попадания на телестройку ТНТ.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:27
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