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Житель Новосибирска продает за 20 млн рублей Лимузин ГАЗ-12 ЗИМ

На страницах отечественных автомобильных изданий появилась информация, что житель Новосибирска реализует модернизированный, отреставрированный лимузин на основе ГАЗ-12 ЗИМ.

Житель Новосибирска продает за 20 млн рублей Лимузин ГАЗ-12 ЗИМ

Авто за 19,999 млн. руб. оснащается производительным двигателем Nissan. Продавец авто отмечает, что уникальная версия ГАЗ-12 ЗИМ Custom комплектуется трехлитровым двигателем Nissanна 180 л.с. двигатель работает вместе с задним приводом и автоматической трансмиссией. Восстановленная версия ГАЗ-12 ЗИМ пригодна полностью для повседневного применения, отличается прочностью и надёжностью конструкции. Авто имеет задний мост американского современного спорткара Chevrolet Camaro.

На создание авто ушло больше 5 лет. В работе использовались самые дорогие и качественные комплектующие. Модель поставили на семнадцатидюймовые колёсные кованые диски типа Solomon Alsberg B1 Force с эксклюзивной гравировкой. Также модель имеет легальный ПТС.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:50
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