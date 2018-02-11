Житель Новосибирска продает за 20 млн рублей Лимузин ГАЗ-12 ЗИМ

Авто за 19,999 млн. руб. оснащается производительным двигателем Nissan. Продавец авто отмечает, что уникальная версия ГАЗ-12 ЗИМ Custom комплектуется трехлитровым двигателем Nissanна 180 л.с. двигатель работает вместе с задним приводом и автоматической трансмиссией. Восстановленная версия ГАЗ-12 ЗИМ пригодна полностью для повседневного применения, отличается прочностью и надёжностью конструкции. Авто имеет задний мост американского современного спорткара Chevrolet Camaro.На создание авто ушло больше 5 лет. В работе использовались самые дорогие и качественные комплектующие. Модель поставили на семнадцатидюймовые колёсные кованые диски типа Solomon Alsberg B1 Force с эксклюзивной гравировкой. Также модель имеет легальный ПТС.