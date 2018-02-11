Родстер Mazda MX-5 возглавил ТОП-5 лучшиХ автомобили ко Дню всех влюбленных

Стоимость автомобиля Mazda MX-5, возглавившего ТОП, на российском рынке стартует от 25 295 долларов. На втором месте данного рейтинга расположился хэтчбек Fiat 500 с тюнингом от итальянской компании Garage Italia Customs.Третье место рейтинга занимает роскошный автомобиль Mercedes-Benz E-Class L в модификации Maybach, данная версия доступна только на китайском рынке. Четвёртое мест занимает минивэн Chrysler Pacifica, его стоимость на российском рынке стартует от 3 899 000 рублей.И замыкает пятёрку автомобилей идеально подходящих для влюблённых дом на колёсах Volkswagen California XXL, в оснащение которого входит всё необходимое для длительных путешествий.