Родстер Mazda MX-5 возглавил ТОП-5 лучшиХ автомобили ко Дню всех влюбленных
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей идеально подходящих для влюблённых пар, который возглавила двухместный родстер Mazda MX-5. Лучшие автомобили для влюблённых определены в честь Дня всех влюблённых, отмечающийся 14 февраля.
Стоимость автомобиля Mazda MX-5, возглавившего ТОП, на российском рынке стартует от 25 295 долларов. На втором месте данного рейтинга расположился хэтчбек Fiat 500 с тюнингом от итальянской компании Garage Italia Customs.
Третье место рейтинга занимает роскошный автомобиль Mercedes-Benz E-Class L в модификации Maybach, данная версия доступна только на китайском рынке. Четвёртое мест занимает минивэн Chrysler Pacifica, его стоимость на российском рынке стартует от 3 899 000 рублей.
И замыкает пятёрку автомобилей идеально подходящих для влюблённых дом на колёсах Volkswagen California XXL, в оснащение которого входит всё необходимое для длительных путешествий.
Стоимость автомобиля Mazda MX-5, возглавившего ТОП, на российском рынке стартует от 25 295 долларов. На втором месте данного рейтинга расположился хэтчбек Fiat 500 с тюнингом от итальянской компании Garage Italia Customs.
Третье место рейтинга занимает роскошный автомобиль Mercedes-Benz E-Class L в модификации Maybach, данная версия доступна только на китайском рынке. Четвёртое мест занимает минивэн Chrysler Pacifica, его стоимость на российском рынке стартует от 3 899 000 рублей.
И замыкает пятёрку автомобилей идеально подходящих для влюблённых дом на колёсах Volkswagen California XXL, в оснащение которого входит всё необходимое для длительных путешествий.
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Добавил: Алина Вчера, 17:20