Ученые определили у глубоководных морских звезд наличие глаз

Экспертами была тщательно изучена сенсорная система представителей 13 видов представителей морских звезд, обитателей Гренландского моря. Для примера, мелководным Acanthaster planci природа расположила глаза на конце ножек и снабдила 8-градусным углом обзора. Данная возможность позволяет быстро находить звезде пищу и коралловые рифы.Видам, обитающим на 1000-метровой глубине, находящимся в темноте без доступа солнечного света, приходится ориентироваться, используя как осязание, так и обоняние. Учеными проведены исследования, с целью выяснения, имеют ли такие представители глаза. Звезд поместили в условия лабораторных аквариумов, где для них создали среду привычного обитания. В результате, глаза выявили у 12 видов, причем их форма и количество значительно отличались на ножках, но с учетом параметра глубины, коррелируется только размер глазных зрачков.