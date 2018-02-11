Внешность 72-летней Голди Хоун шокировал пользователей Сети

В интернете появились свежие публикации популярной актрисы Голди Хоун, которую на днях сфотографировали американские папарацци. Фанаты и пользователи соцсетей просто в восторге от внешнего вида семидесятидвухлетней актрисы. По их мнению, не многие женщины в данном возрасте имеют возможность похвастаться стройными ногами и идеальной фигурой.Русские поклонники сравнили знаменитую американскую актрису с не менее популярной отечественной певицей Аллой Пугачевой. Фанаты сказали, что очень бы хотели увидеть Примадонну в более откровенных нарядах. На внешности Хоун, которая каждый день занимается йогой, а также следит за своим питанием, сказались её привычки.