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Рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене вместе со своей дочкой Алисой

Популярный рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене СК Олимпийский в сопровождении своей дочки Алисы.

Рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене вместе со своей дочкой Алисой


Весной этого года ребенку Тимати и Алены Шишковой исполнится четыре года. Несмотря на возраст, девочка подрастает настоящей звездой. Бабушка малышки написала на своей страничке в интернете, что Алиса садится на шпагат, немножко поет и танцует. Судя по всему, дочь пойдет по стопам папы, и он обязательно поможет ей в этом.

Недавно проходили съемки большого концерта к 14 февраля в СК Олимпийский, среди звезд был и Тимати, который с Natan'ом исполнил композицию «Дерзкая». А вместе со знаменитым папой на сцену вышла его дочь Алиса.

По видео заметно, что ребенок немножко смущается, а как иначе, ведь она появилась на сцене перед многотысячной толпой зрителей, которые любого человека могут привести в шоковое состояние. Но ребенок не растерялся и начал танцевать в такт композиции.

Стоит добавить, что отношения у Алены Шишковой и Тимати были непродолжительными, после рождения дочки пара рассталась. Воспитание Алисы полностью легло на плечи бабушки Тимати, но она этому очень рада. Мама девочки в это время много работает и путешествует по миру.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:45
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