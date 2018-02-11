Рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене вместе со своей дочкой Алисой

Весной этого года ребенку Тимати и Алены Шишковой исполнится четыре года. Несмотря на возраст, девочка подрастает настоящей звездой. Бабушка малышки написала на своей страничке в интернете, что Алиса садится на шпагат, немножко поет и танцует. Судя по всему, дочь пойдет по стопам папы, и он обязательно поможет ей в этом.Недавно проходили съемки большого концерта к 14 февраля в СК Олимпийский, среди звезд был и Тимати, который с Natan'ом исполнил композицию «Дерзкая». А вместе со знаменитым папой на сцену вышла его дочь Алиса.По видео заметно, что ребенок немножко смущается, а как иначе, ведь она появилась на сцене перед многотысячной толпой зрителей, которые любого человека могут привести в шоковое состояние. Но ребенок не растерялся и начал танцевать в такт композиции.Стоит добавить, что отношения у Алены Шишковой и Тимати были непродолжительными, после рождения дочки пара рассталась. Воспитание Алисы полностью легло на плечи бабушки Тимати, но она этому очень рада. Мама девочки в это время много работает и путешествует по миру.