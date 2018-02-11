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В Женеве представят новое поколение современного седана Peugeot 508

В марте в Женеве официально представят обновленную версию Peugeot 508. Транспортное средство базируется на современной кроссоверной платформе.

В Женеве представят новое поколение современного седана Peugeot 508

В основе транспортного средства положат популярную в кроссоверном сегменте платформу EMP2. Дизайн экстерьера позаимствовали от концептов Instinct и Exalt. Интерьер новой версии является полностью оригинальным. Станет доступной система управления мультимедиа типа i-Cockpit, которая известна по таким версиям, как 5008, а также 3008. В транспортном средстве используются высококачественные материалы в интерьере. Во время конструирования автомобилей имел место более сильный контроль качества изготовления изделий.

По всей видимости силовые агрегаты будут соплатформенными. Речь идёт в отношении 1,2 литрового бензинового атмосферника, а также турбированной дизельной силовой установки на 1,6 и 2,0 л. Наряду с этим возможны также гибридные вариации силовой установки.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:30
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