В Женеве представят новое поколение современного седана Peugeot 508

В основе транспортного средства положат популярную в кроссоверном сегменте платформу EMP2. Дизайн экстерьера позаимствовали от концептов Instinct и Exalt. Интерьер новой версии является полностью оригинальным. Станет доступной система управления мультимедиа типа i-Cockpit, которая известна по таким версиям, как 5008, а также 3008. В транспортном средстве используются высококачественные материалы в интерьере. Во время конструирования автомобилей имел место более сильный контроль качества изготовления изделий.По всей видимости силовые агрегаты будут соплатформенными. Речь идёт в отношении 1,2 литрового бензинового атмосферника, а также турбированной дизельной силовой установки на 1,6 и 2,0 л. Наряду с этим возможны также гибридные вариации силовой установки.