Обнародованы некоторые подробности об электрохэтчбеке Volkswagen I.D.

По словам экспертов, в продаже электрический хэтчбек Volkswagen I.D. появится в 2020 году. Данная модель станет первым представителем электрической линейки бренда. Электрический хэтчбек разработан на архитектуре MEB, созданной специально для производства будущих электрокаров Volkswagen. Немецкие производители планируют ежегодно выпускать по 100 000 электрических хэтчбеков.Полностью электрический хэтчбек Volkswagen I.D. рассчитан на пять посадочных мест. В качестве его силовой установки выступает электрический двигатель производительностью 167 лошадиных сил и батарея, которой хватает для преодоления 600 километров пути. До 80 процентов аккумулятор может зарядиться за 30 минут. С таким двигателем хэтчбек до первой «сотни» набирает разгон за 8,0 секунд.