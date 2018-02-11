После 11-го пролета над Юпитером Juno NASA передал новые снимки газового гиганта

На этой неделе зонд Juno завершил свой 11-й пролет вокруг Юпитера, прислав очередные изображения газового гиганта на Землю. Технически это был 10-й пролет в научных целях, но постепенно он приближался к поверхности планеты, тем самым снимки Юпитера становятся все более необычные. На этот раз Juno достиг рекордной высоты в 3500 километров от верхней части облаков Юпитера.Но большинство изображений, присланных Juno, не столь фантастичны, будучи фрагментами планеты. Лучшая работа исходит от ученых-художников NASA, которые привыкли создавать более яркие образы планеты, используя необработанные данные, вытаскиваемые с официального сайта камеры JunoCam, обновляющийся каждые 53 дня.Это впечатляющие усилия сообщества команды Juno, который становится одним из самых популярных зондов в нашей Солнечной системе после того, как в прошлом году в среде Сатурна погиб зонд Cassini. Все знают о красном пятне Юпитера, но благодаря Juno ученые изучили удивительные северные полюса и другие особенности на его бурной поверхности.