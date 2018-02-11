АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Лингвисты обнаружили в Малайзии говорящих на новом языке людей

Группой шведских лингвистов, представителей университета Лунда, возглавляемых Николасом Буренхултом? заявляется, что на территории Малайзии, деревня Сунгай Руал, обнаружено племя, которое использует при общении совершенно новый и не известный ранее язык. Результаты научной работы опубликованы в Linguistic Typology.

Исследовательские работы проводились на севере Малайзии, в деревне, не однократно посещаемой антропологами. Но особенность представителей этого племени заметили только лингвисты, необычность заключается в языке. Как считалось ранее, все обитающие на данной территории жители говорят на джахае, но при переписи языков, принадлежащих к аслийской группе, обнаружены значительные различия.
Лингвисты обнаружили в Малайзии говорящих на новом языке людей


Особо отмечено, что племя Сунгай Руал совсем не использует выражения, связанные с куплей, продажей, частной собственностью, преступлениями и прочими моментами, которые объясняют в расширенном понятии особенности нынешней цивилизации. Как предположил Николас Буренхулт, при отсутствии подобных слов, человек становится культурно бедным и однообразным.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 16:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости