Лингвисты обнаружили в Малайзии говорящих на новом языке людей

Исследовательские работы проводились на севере Малайзии, в деревне, не однократно посещаемой антропологами. Но особенность представителей этого племени заметили только лингвисты, необычность заключается в языке. Как считалось ранее, все обитающие на данной территории жители говорят на джахае, но при переписи языков, принадлежащих к аслийской группе, обнаружены значительные различия.Особо отмечено, что племя Сунгай Руал совсем не использует выражения, связанные с куплей, продажей, частной собственностью, преступлениями и прочими моментами, которые объясняют в расширенном понятии особенности нынешней цивилизации. Как предположил Николас Буренхулт, при отсутствии подобных слов, человек становится культурно бедным и однообразным.