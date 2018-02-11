Лингвисты обнаружили в Малайзии говорящих на новом языке людей
Группой шведских лингвистов, представителей университета Лунда, возглавляемых Николасом Буренхултом? заявляется, что на территории Малайзии, деревня Сунгай Руал, обнаружено племя, которое использует при общении совершенно новый и не известный ранее язык. Результаты научной работы опубликованы в Linguistic Typology.
Исследовательские работы проводились на севере Малайзии, в деревне, не однократно посещаемой антропологами. Но особенность представителей этого племени заметили только лингвисты, необычность заключается в языке. Как считалось ранее, все обитающие на данной территории жители говорят на джахае, но при переписи языков, принадлежащих к аслийской группе, обнаружены значительные различия.
Особо отмечено, что племя Сунгай Руал совсем не использует выражения, связанные с куплей, продажей, частной собственностью, преступлениями и прочими моментами, которые объясняют в расширенном понятии особенности нынешней цивилизации. Как предположил Николас Буренхулт, при отсутствии подобных слов, человек становится культурно бедным и однообразным.
Исследовательские работы проводились на севере Малайзии, в деревне, не однократно посещаемой антропологами. Но особенность представителей этого племени заметили только лингвисты, необычность заключается в языке. Как считалось ранее, все обитающие на данной территории жители говорят на джахае, но при переписи языков, принадлежащих к аслийской группе, обнаружены значительные различия.
Особо отмечено, что племя Сунгай Руал совсем не использует выражения, связанные с куплей, продажей, частной собственностью, преступлениями и прочими моментами, которые объясняют в расширенном понятии особенности нынешней цивилизации. Как предположил Николас Буренхулт, при отсутствии подобных слов, человек становится культурно бедным и однообразным.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 16:20