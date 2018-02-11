Пользователи интернета поражены красотой внучки певца Иосифа Кобзона

Помимо прекрасной внешности она обладает ещё и красивым голосом. Ранее девушка выступала со своим знаменитым дедом на кремлёвской сцене. Мишель сейчас пока не может определиться с будущей профессией, однако не исключает возможности, что пойдёт по стопам дедушки.У внучки Иосифа Кобзона есть личная страница в социальной сети, на которую подписалось около трёх тысяч человек. Фолловеры пришли в восторг от красивой внешности Мишель и пророчат ей славу королевы Instagram.