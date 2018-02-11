Седан LADA Vesta отправился в Валенсию на тесты болидов TCR
Свыше одиннадцати производителей будут участвовать в сравнительных тестах современных гоночных авто серии TCR в рамках трека им. Риккардо Тормо, находящегося в Валенсии. При этом одним из участников испытательных заездов станет российский седан LADA Vesta.
Данные тестовые заезды пройдут в период 12 – 14 февраля. В тестах будут участвовать 11 авто брендов LADA, Honda, Hyundai, SEAT, Volkswagen, Opel, Vauxhall, Renault, Alfa Romeo, Honda, Audi, KIA. Тестированием всех авто займется гонщик из Великобритании Даниэль Ллойд. Он будет руководствоваться новейшей технической программой TCR. Даниэль Ллойд признался, что с нетерпением ожидает тестов.
Имеется информация, что исходя из тестов, которые озвучат в конце марта текущего года, разработают систему баланса для каждой гоночной категории, включая также Кубок мира WTCR. Стоит отметить, что в сезоне новичками станут следующие бренды: Honda, Volkswagen, а также Alfa Romeo.
Данные тестовые заезды пройдут в период 12 – 14 февраля. В тестах будут участвовать 11 авто брендов LADA, Honda, Hyundai, SEAT, Volkswagen, Opel, Vauxhall, Renault, Alfa Romeo, Honda, Audi, KIA. Тестированием всех авто займется гонщик из Великобритании Даниэль Ллойд. Он будет руководствоваться новейшей технической программой TCR. Даниэль Ллойд признался, что с нетерпением ожидает тестов.
Имеется информация, что исходя из тестов, которые озвучат в конце марта текущего года, разработают систему баланса для каждой гоночной категории, включая также Кубок мира WTCR. Стоит отметить, что в сезоне новичками станут следующие бренды: Honda, Volkswagen, а также Alfa Romeo.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50