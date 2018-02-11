В сети показали "Копейку" с роскошным тюнингом

Обладатель автомобиля ВАЗ-2101 1975 года выпуска решился на серьёзные доработки. Особенно впечатляет интерьер автомобиля, здесь появилась отделка из светлой кожи, в неё облачилось рулевое колесо и центральная консоль. Отделка салона выполнена по заказу.По словам обладателя тюнингованной «Копейки» некоторые комплектующие были позаимствованы у других автомобилей. В частности, передние кресла были взяты у Volkswagen Passat, а задний диван позаимствован у BMW 3 Series.При этом у советского автомобиля оставили хромированные бамперы, восстановили оригинальную оптику, кузов покрыли эмалью, а также поставили машину на алюминиевые диски.