В сети показали "Копейку" с роскошным тюнингом
Фотографии легендарной «копейки» с роскошным тюнингом накануне выложили в сеть. Тюнингованный автомобиль ВАЗ-2101 может стать украшением любой коллекции автомобилей.
Обладатель автомобиля ВАЗ-2101 1975 года выпуска решился на серьёзные доработки. Особенно впечатляет интерьер автомобиля, здесь появилась отделка из светлой кожи, в неё облачилось рулевое колесо и центральная консоль. Отделка салона выполнена по заказу.
По словам обладателя тюнингованной «Копейки» некоторые комплектующие были позаимствованы у других автомобилей. В частности, передние кресла были взяты у Volkswagen Passat, а задний диван позаимствован у BMW 3 Series.
При этом у советского автомобиля оставили хромированные бамперы, восстановили оригинальную оптику, кузов покрыли эмалью, а также поставили машину на алюминиевые диски.
Обладатель автомобиля ВАЗ-2101 1975 года выпуска решился на серьёзные доработки. Особенно впечатляет интерьер автомобиля, здесь появилась отделка из светлой кожи, в неё облачилось рулевое колесо и центральная консоль. Отделка салона выполнена по заказу.
По словам обладателя тюнингованной «Копейки» некоторые комплектующие были позаимствованы у других автомобилей. В частности, передние кресла были взяты у Volkswagen Passat, а задний диван позаимствован у BMW 3 Series.
При этом у советского автомобиля оставили хромированные бамперы, восстановили оригинальную оптику, кузов покрыли эмалью, а также поставили машину на алюминиевые диски.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:50