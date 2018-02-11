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Сегодня в Нью-Йорке состоится вручение премии Гильдии сценаристов США

В городе Нью-Йорк сегодняшним вечером будет проведена церемония, в рамках которой станут раздавать награды Гильдии сценаристов США. Стоит отметить, что некоторые работы уже были номинированы на «Оскар».

Сегодня в Нью-Йорке состоится вручение премии Гильдии сценаристов США


Стоит отметить, что в этот раз в список участников попали не только фильмы и сериалы, но и даже видеоигры, радиопередачи, телевизионные шоу и т.д. Каждому виду будет предоставлено разные категории, а в целом награды станут вручать по 30 номинациям.

В списке претендентов среди фильмов имеются такие ленты как «Леди Бёрд», «Любовь – болезнь», «Прочь», «Тоня против всех» и «Форма воды». Эти картины будут соревноваться за звание «Лучший оригинальный сценарий». Также стоит выделить проекты «Горе-творец», «Зови меня своим именем», «Большая игра», «Логан» и «Ферма «Мадбаунд», попавшие в номинацию «Адаптированный сценарий».

Что касается сериалов, то здесь присутствуют такие работы как «Игра престолов», «Очень странные дела», «Фарго», «Двойка» и «Рассказ служанки». При этом всех претендентов разделят на категории по жанрам.
dzen / Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30
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