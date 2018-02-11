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Анонсирован ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя приобретать на вторичном рынке

Уровень реализации авто на вторичном рынке продолжает увеличиваться. В 2018 году показатель может достичь 5 500 000 авто. Из них большинство придется на популярный сегмент SUV.

Анонсирован ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя приобретать на вторичном рынке

Экспертами разработан рейтинг кроссоверов по цене 1 - 2 млн. руб., которые довольно тяжело перепродать по разным причинам. При этом на первом месте значится шведский кроссовер версии Volvo XC90 прошлого поколения с довольно высокой ценой. Вследствие этого лучше всего приобрести BMW X5. Однако данный внедорожник с моторами на 4,4 и 4,8 л. вошел также в антирейтинг. Поэтому сервисное его обслуживание требует больших затрат. Такую проблему зафиксировали у BMW X6, BMW X3 с мотором на 3 л.

На вторичном авторынке плохие реализации наблюдаются у первой генерации Audi Q7 с мотором на 4,2 л, третей генерации Lexus RX450h, второго поколения Lexus RX400h. Также в ТОП вошли MINI Countryman и Chevrolet Tahoe. Далее идут KIA Mohave, Nissan Pathfinder, Nissan Patrol.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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