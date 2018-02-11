Ноутбук T-bao Tbook X8S Pro получил платформу Intel Apollo Lake

Так отмечается, что все устройство основано на аппаратной платформе Intel Apollo Lake. В качестве процессора представлен Celeron J3455 с четырьмя ядрами 1,5-2,3 ГГц. К процессору предлагается интегрированный видеочип Intel HD Graphics 500, а также отдельная видеокарта NVIDIA GeForce 920M, обладающая двумя гигабайтами собственной памяти.Что касается оперативной памяти в материнской плате, то в ноутбуке T-bao Tbook X8S Pro будет работать плата DDR3 с объемом памяти в 6 Гб. Стоит выделить твердотельный накопитель eMMC на 128 Гб.Помимо этого присутствуют интерфейсы HDMI, USB 3.0 и USB Type-C, а также модули беспроводной связи Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.В комплекте с устройством идет операционная система Windows 10.