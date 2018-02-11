АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Ноутбук T-bao Tbook X8S Pro получил платформу Intel Apollo Lake

В Сети уже начались приемы заказов нового 15,6-дюймового ноутбука T-bao Tbook X8S Pro. Сообщается, что цена устройства составляет 300 долларов.

Ноутбук T-bao Tbook X8S Pro получил платформу Intel Apollo Lake


Так отмечается, что все устройство основано на аппаратной платформе Intel Apollo Lake. В качестве процессора представлен Celeron J3455 с четырьмя ядрами 1,5-2,3 ГГц. К процессору предлагается интегрированный видеочип Intel HD Graphics 500, а также отдельная видеокарта NVIDIA GeForce 920M, обладающая двумя гигабайтами собственной памяти.

Что касается оперативной памяти в материнской плате, то в ноутбуке T-bao Tbook X8S Pro будет работать плата DDR3 с объемом памяти в 6 Гб. Стоит выделить твердотельный накопитель eMMC на 128 Гб.

Помимо этого присутствуют интерфейсы HDMI, USB 3.0 и USB Type-C, а также модули беспроводной связи Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.

В комплекте с устройством идет операционная система Windows 10.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские СМИ назвали российских спортсменов
Внешность 72-летней Голди Хоун шокировал
В сети показали "Копейку" с роскошным тюнингом
Анонсирован ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя
Модель Мария Лиман рассказала, что в обычной
Ноутбук T-bao Tbook X8S Pro получил платформу
Назван Топ-10 самых популярных европейских
Ким Кардашьян поведала о том, как привела себя в
В Китае за 4 года открыли более 20 млн новых фирм
Пользователи интернета поражены красотой внучки
Седан LADA Vesta отправился в Валенсию на тесты
Анна Хилькевич рассказала журналистам, что готова
Британка пила по 30 банок колы в день в течение
Специалисты: Когнитивная терапия улучшает
Сегодня в Нью-Йорке состоится вручение премии
Обнародованы некоторые подробности об
Ученые: Верховая езда помогает ветеранам войны,
Специалисты дали советы касательно быстрых и
Немец Веллингер стал обладателем золота в прыжках
Украинский изобретатель превратил внедорожник
Скоростной спуск и супергигант на ОИ-2018 были
Сергей Зверев показал на фотосессии, как
Оксана Федорова появилась на торжественном
Виктор Орбан: Венгрия увеличит объемы закупаемого
Джейми Оливер закроет 12 своих ресторанов в
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за фото
Анна Хилькевич поделилась с фанатами, что снег и
Рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене
На автосалоне в Женеве будет представлен
Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане сетует на низкую
Бывший политик Латвии заявил, что при СССР жить
Зрители изумились тем, как сильно Татьяне
Правительство готовит налоговый маневр и
В Чикаго дебютирует гоночный Hyundai i30 N TCR
В Великобритании дворник чудом избежал смерти от
Экономисты озвучили максимальную стоимость
Просмотреть все новости