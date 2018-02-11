Британка пила по 30 банок колы в день в течение 20 лет

Стоит отметить, что подобные показатели в 2 раза превышает предельно допустимые, которые предоставляет национальная служба здравоохранения Англии.В издании Mirror появились сведения самой героини подобного сюжета. Женщина рассказала, что по ее подсчетам ежедневно ей удавалось выпивать до 70 литров сладкой газировки. Также интересно, что на это было потрачено в общей сложности 50 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, у Донны увеличился вес тела, поскольку она стала носить одежду 54-го размера. Позже у нее обнаружили диабет второго типа.На данный момент женщина ведет совершенно другой образ жизни и даже лишилась лишних килограммов. Сейчас она жалеет о том, что делала в прошлом.