АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Британка пила по 30 банок колы в день в течение 20 лет

Жительница Великобритании Донна Ганнер выпивала каждый день по 30 банок колы, при этом делала она это на протяжении 20 лет. Согласно подсчетам, женщина ежедневно потребляла килограмм сахара и 4170 ккал.

Британка пила по 30 банок колы в день в течение 20 лет


Стоит отметить, что подобные показатели в 2 раза превышает предельно допустимые, которые предоставляет национальная служба здравоохранения Англии.

В издании Mirror появились сведения самой героини подобного сюжета. Женщина рассказала, что по ее подсчетам ежедневно ей удавалось выпивать до 70 литров сладкой газировки. Также интересно, что на это было потрачено в общей сложности 50 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, у Донны увеличился вес тела, поскольку она стала носить одежду 54-го размера. Позже у нее обнаружили диабет второго типа.

На данный момент женщина ведет совершенно другой образ жизни и даже лишилась лишних килограммов. Сейчас она жалеет о том, что делала в прошлом.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские СМИ назвали российских спортсменов
Внешность 72-летней Голди Хоун шокировал
В сети показали "Копейку" с роскошным тюнингом
Анонсирован ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя
Модель Мария Лиман рассказала, что в обычной
Ноутбук T-bao Tbook X8S Pro получил платформу
Назван Топ-10 самых популярных европейских
Ким Кардашьян поведала о том, как привела себя в
В Китае за 4 года открыли более 20 млн новых фирм
Пользователи интернета поражены красотой внучки
Седан LADA Vesta отправился в Валенсию на тесты
Анна Хилькевич рассказала журналистам, что готова
Британка пила по 30 банок колы в день в течение
Специалисты: Когнитивная терапия улучшает
Сегодня в Нью-Йорке состоится вручение премии
Обнародованы некоторые подробности об
Ученые: Верховая езда помогает ветеранам войны,
Специалисты дали советы касательно быстрых и
Немец Веллингер стал обладателем золота в прыжках
Украинский изобретатель превратил внедорожник
Скоростной спуск и супергигант на ОИ-2018 были
Сергей Зверев показал на фотосессии, как
Оксана Федорова появилась на торжественном
Виктор Орбан: Венгрия увеличит объемы закупаемого
Джейми Оливер закроет 12 своих ресторанов в
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за фото
Анна Хилькевич поделилась с фанатами, что снег и
Рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене
На автосалоне в Женеве будет представлен
Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане сетует на низкую
Бывший политик Латвии заявил, что при СССР жить
Зрители изумились тем, как сильно Татьяне
Правительство готовит налоговый маневр и
В Чикаго дебютирует гоночный Hyundai i30 N TCR
В Великобритании дворник чудом избежал смерти от
Экономисты озвучили максимальную стоимость
Просмотреть все новости