Британка пила по 30 банок колы в день в течение 20 лет
Жительница Великобритании Донна Ганнер выпивала каждый день по 30 банок колы, при этом делала она это на протяжении 20 лет. Согласно подсчетам, женщина ежедневно потребляла килограмм сахара и 4170 ккал.
Стоит отметить, что подобные показатели в 2 раза превышает предельно допустимые, которые предоставляет национальная служба здравоохранения Англии.
В издании Mirror появились сведения самой героини подобного сюжета. Женщина рассказала, что по ее подсчетам ежедневно ей удавалось выпивать до 70 литров сладкой газировки. Также интересно, что на это было потрачено в общей сложности 50 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, у Донны увеличился вес тела, поскольку она стала носить одежду 54-го размера. Позже у нее обнаружили диабет второго типа.
На данный момент женщина ведет совершенно другой образ жизни и даже лишилась лишних килограммов. Сейчас она жалеет о том, что делала в прошлом.
Стоит отметить, что подобные показатели в 2 раза превышает предельно допустимые, которые предоставляет национальная служба здравоохранения Англии.
В издании Mirror появились сведения самой героини подобного сюжета. Женщина рассказала, что по ее подсчетам ежедневно ей удавалось выпивать до 70 литров сладкой газировки. Также интересно, что на это было потрачено в общей сложности 50 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, у Донны увеличился вес тела, поскольку она стала носить одежду 54-го размера. Позже у нее обнаружили диабет второго типа.
На данный момент женщина ведет совершенно другой образ жизни и даже лишилась лишних килограммов. Сейчас она жалеет о том, что делала в прошлом.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:40