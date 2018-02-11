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Назван Топ-10 самых популярных европейских иномарок в РФ

В прошлом году на российском авторынке реализовали 403 200 авто европейских брендов (+11,7%). Доля европейских автомобилей на отечественном рынке составила около 25%.

Назван Топ-10 самых популярных европейских иномарок в РФ

В ТОП самых популярных в РФ европейских авто лидирует версия седана Volkswagen Polo (48 595 авто; плюс 1,9%). Дальше в ТОП вошли одновременно четыре машины французской компании Renault. Кроссовер Renault Duster продали в количестве 43 828 единиц (минус 0,4%). Далее идёт SUV версии Renault Kaptur (30 966 авто; плюс 220%). Четвёртая позиция досталась бюджетному седану Renault Logan (30 640 авто; плюс 3,6%). Пятерку лидеров замыкает Renault Sandero (30 210 авто; плюс 5,8%).

В рейтинг также попали следующие модели: лифтбэк Skoda Rapid (плюс 13,6%; 29 455 авто), кроссовер Volkswagen Tiguan (плюс 260%; 27 666 авто), лифтбэк Skoda Octavia (плюс 4,1%; 22 648 авто), внедорожник BMW X5 (плюс 29,2%; 6 720 автомобилей), кроссовер Mercedes-Benz GLC (плюс 26,8%; 6 650 авто).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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