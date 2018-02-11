Виктор Орбан: Венгрия увеличит объемы закупаемого в Румынии газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для снижения энергозависимости от России, Венгрия в марте подпишет договор напоставку голубого топлива из Румынии. Для того, чтобы осуществить эту цель, в страну необходимо наладить поставки не менее 4,1 млрд кубических метров газа в год через 3 года, с помощью поставок из нефте-газоносных территорий этой страны.В настоящее время из России поставлено 5,1 млрд куб. м, и из Румынии 1,7 - из Плоешти (Румыния). Постепенно, как считают эксперты, Россия теряет рынок Евросоюза, стремясь всеми возможными способами повлиять на некоторых лидеров этих стран, лоббируя свои интересы. Однако постепенно санкции усиливаются, а рынок в Европе переходит на другие каналы поставок, например из США, строя в портах специальные терминалы для приемки и обработки сжиженного газа.