В Китае за 4 года открыли более 20 млн новых фирм

Китайские власти стараются максимально сократить бюрократию, одновременно понижая налоги для частного предпринимательства. Параметры пошлин и прочих сборов постепенно уменьшаются, что создает плодородную почву для ведения бизнеса и появления новых компаний. Стимулирование предпринимательства и инновационных технологий позволило активизировать рост экономики и сформировать дополнительные рабочие места.С 2014 года на территории КНР открылось свыше 4 тыс. фирм, специализирующихся на инновациях. Данные компании задействованы в деятельности 120 тыс. стартапов, а совокупный доход корпораций составил $870 млн. Значительно растет объем электронной торговли, когда только за прошлый год интернет-продажи в Китае выросли на 28%.