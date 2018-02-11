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Светлана Силаева заявила, что Руслан Минаков и Надежда Баташова должны немедленно расстаться

Светлана Силаева из "Дома-2" заявила, что Руслан Минаков и Надежда Баташова должны расстаться как можно скорее, так как такие отношения, которые сейчас у них развиваются, к добру не приводят никогда.

В блоге активная участница реалити-шоу написала, что на Поляне очень жарко, но не из-за того, что там греет солнце так сильно, как на "Острове любви". Как объяснила блондинка, всему виной страсти, бушующие в альянсе Руслана и Надежды. По её словам, происходит это исключительно по вине молодого человека, который никак не может разобраться в своих чувствах к девушке.

Светлана Силаева заявила, что Руслан Минаков и Надежда Баташова должны немедленно расстаться

Как предполагает Светлана, Руслан продолжает спрашивать себя, сможет ли он полюбить Надежду так, как он, к примеру, любит мать.

"Я всегда за отношения и сохранение пар, но не в этом случае. Считаю, что ребятам надо расстаться, и пусть Руслан самостоятельно решает эти вопросы и не держит Надю на коротком поводке, ведь в отличие от самого Руслана, девушка любит его искренне, и даже готова к свадьбе и детям с ним", - добавила Силаева.

Прежде, напомним, проектной второй половинкой Минакова считалась Карина Пронина, но молодые люди поругались, да так, что о восстановлении их романа не может быть и речи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:51
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