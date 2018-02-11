Скоростной спуск и супергигант на ОИ-2018 были перенесены на 15 16 февраля

Соревнования были запланированы изначально на воскресенье, однако из-за непогоды, сильного ветра, их перенесли на 15 февраля. Помимо этого, тренировочные заезды в комбинации у мужчин, запланированные на понедельник, отменили.Стало известно, что скоростной спуск будет проходить 15 февраля, в четверг, а мужской супергигант сдвинули в графике соревнований, он состоится 16 февраля, в пятницу.