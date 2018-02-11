Скоростной спуск и супергигант на ОИ-2018 были перенесены на 15 16 февраля
Скоростной спуск и супергигант на Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане были перенесены на 15 февраля, об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на FIS (Международную федерацию лыжного спорта).
Соревнования были запланированы изначально на воскресенье, однако из-за непогоды, сильного ветра, их перенесли на 15 февраля. Помимо этого, тренировочные заезды в комбинации у мужчин, запланированные на понедельник, отменили.
Стало известно, что скоростной спуск будет проходить 15 февраля, в четверг, а мужской супергигант сдвинули в графике соревнований, он состоится 16 февраля, в пятницу.
Соревнования были запланированы изначально на воскресенье, однако из-за непогоды, сильного ветра, их перенесли на 15 февраля. Помимо этого, тренировочные заезды в комбинации у мужчин, запланированные на понедельник, отменили.
Стало известно, что скоростной спуск будет проходить 15 февраля, в четверг, а мужской супергигант сдвинули в графике соревнований, он состоится 16 февраля, в пятницу.
Спорт
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:30