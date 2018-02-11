АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Экономисты озвучили максимальную стоимость доллара к рублю до 2020 года

Экономисты сообщили, что цена рубля не упадет ниже 68 рублей за доллар на протяжении ближайших 2-3 лет. Они считают, что это подтверждают основные тенденции мирового рынка.

Биржевой курс рубля по отношению доллара США последние недели показывает устойчивую тенденцию к снижению. Центробанк поддерживает ее снижением, установив его на уровне почти 58.2 рубля. Одновременно укрепляется и евро до 71.4 рубля. По словам экспертов сказывается прямая зависимость отечественного "деревянного" от стоимости нефти. В результате, если такая тенденция сохранится в том же порядке, то до конца 2020 года "зеленый" будет находиться в пределах 68-70 рублей.

Однако такой длительный период времени, который рассматривают экономисты может принести сюрпризы. И в этом состоит опасность неточности в этом предсказании, потому что на самом деле сказываются несколько экономических составляющих, толкающих рубль вниз. Финансисты называют среди них: неразвитая экономика, когда за последние годы строятся только предприятия ВПК и нефтегазового комплекса, усиливающиеся санкции, четкая перспектива удешевления углеводородов, системный кризис управления (по выражению Германа Грефа, главы "Сбербанка".

Экономисты озвучили максимальную стоимость доллара к рублю до 2020 года
dzen / Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские СМИ назвали российских спортсменов
Внешность 72-летней Голди Хоун шокировал
В сети показали "Копейку" с роскошным тюнингом
Анонсирован ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя
Модель Мария Лиман рассказала, что в обычной
Ноутбук T-bao Tbook X8S Pro получил платформу
Назван Топ-10 самых популярных европейских
Ким Кардашьян поведала о том, как привела себя в
В Китае за 4 года открыли более 20 млн новых фирм
Пользователи интернета поражены красотой внучки
Седан LADA Vesta отправился в Валенсию на тесты
Анна Хилькевич рассказала журналистам, что готова
Британка пила по 30 банок колы в день в течение
Специалисты: Когнитивная терапия улучшает
Сегодня в Нью-Йорке состоится вручение премии
Обнародованы некоторые подробности об
Ученые: Верховая езда помогает ветеранам войны,
Специалисты дали советы касательно быстрых и
Немец Веллингер стал обладателем золота в прыжках
Украинский изобретатель превратил внедорожник
Скоростной спуск и супергигант на ОИ-2018 были
Сергей Зверев показал на фотосессии, как
Оксана Федорова появилась на торжественном
Виктор Орбан: Венгрия увеличит объемы закупаемого
Джейми Оливер закроет 12 своих ресторанов в
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за фото
Анна Хилькевич поделилась с фанатами, что снег и
Рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене
На автосалоне в Женеве будет представлен
Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане сетует на низкую
Бывший политик Латвии заявил, что при СССР жить
Зрители изумились тем, как сильно Татьяне
Правительство готовит налоговый маневр и
В Чикаго дебютирует гоночный Hyundai i30 N TCR
В Великобритании дворник чудом избежал смерти от
Экономисты озвучили максимальную стоимость
Просмотреть все новости