Экономисты озвучили максимальную стоимость доллара к рублю до 2020 года

Биржевой курс рубля по отношению доллара США последние недели показывает устойчивую тенденцию к снижению. Центробанк поддерживает ее снижением, установив его на уровне почти 58.2 рубля. Одновременно укрепляется и евро до 71.4 рубля. По словам экспертов сказывается прямая зависимость отечественного "деревянного" от стоимости нефти. В результате, если такая тенденция сохранится в том же порядке, то до конца 2020 года "зеленый" будет находиться в пределах 68-70 рублей.Однако такой длительный период времени, который рассматривают экономисты может принести сюрпризы. И в этом состоит опасность неточности в этом предсказании, потому что на самом деле сказываются несколько экономических составляющих, толкающих рубль вниз. Финансисты называют среди них: неразвитая экономика, когда за последние годы строятся только предприятия ВПК и нефтегазового комплекса, усиливающиеся санкции, четкая перспектива удешевления углеводородов, системный кризис управления (по выражению Германа Грефа, главы "Сбербанка".