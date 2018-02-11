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Кавалер Марины Абрамсон пригласил своих друзей и устроил ей поистине незабываемый день рождения

Звезда "Дома-2" Марина Абрамсон на днях отметила свой день рождения, а её возлюбленный сделал всё, чтобы праздник получился поистине незабываемым, призвав своих лучших друзей поздравить знаменитость.

Кроме того, Иван Барзиков, продолжающий отлично проводить время с Мариной Тристановной и её кавалером Александром, также поздравил именинницу, подарив ей роскошный букет.

Кавалер Марины Абрамсон пригласил своих друзей и устроил ей поистине незабываемый день рождения

Марина, напомним, по-прежнему находится в Таиланде, хоть и собирается Александр давно уже увезти любимую в свой родной Воронеж, чтобы прожить там с ней всю оставшуюся жизнь.

Бизнесмен поздравил возлюбленную в кругу своих друзей, пожелал ей счастья, а также понадеялся, что счастлива женщина будет именно рядом с ним.

«Саша организовал мой день рождение в Патайе и пригласил всех своих замечательных друзей (которых я тоже очень полюбила). Спасибо всем за весело проведённое время, спасибо за внимание и подарки. С моей стороны был Иван Барзиков, спасибо эму за букет роз. Благодарна всем! Давно так не веселилась», - написала в блоге телезвезда.

К слову, уже нашлись те, кто считает, что Александр оплачивает расходы за счёт "Дома-2" и не является бойфрендом Марины на самом деле.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:26
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