В Сети появились первые изображения нового седана Infiniti Q50

Авторы рендеров предполагают, что седан Infiniti Q50 новой генерации получит более спортивный и стильный дизайн, который будет гармонично сочетаться с агрессивным экстерьером и «мускулистыми» формами.Предполагается, что новый седан от премиального бренда на рынке появится не раньше 2020 года. При этом производители о серийной модификации седана никакой информации не предоставляют. На рендерах автомобиль изображён с массивной решёткой радиатора, зауженной головной оптикой и с бампером у которого широкие воздухозаборники.Предполагается, что под капотом седана Infiniti Q50 будет установлен двигатель VC-T от Honda оснащённый системой изменяющей степень сжатия. Данный агрегат является экономичным и эффективным.