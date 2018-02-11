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В Сети появились первые изображения нового седана Infiniti Q50

Накануне в сеть выложили рендеры с изображением нового автомобиля Infiniti Q50. Именно так видят новый седан независимые дизайнеры, представившие своё видение автомобиля после презентации Q Inspiration Concept.

В Сети появились первые изображения нового седана Infiniti Q50


Авторы рендеров предполагают, что седан Infiniti Q50 новой генерации получит более спортивный и стильный дизайн, который будет гармонично сочетаться с агрессивным экстерьером и «мускулистыми» формами.

Предполагается, что новый седан от премиального бренда на рынке появится не раньше 2020 года. При этом производители о серийной модификации седана никакой информации не предоставляют. На рендерах автомобиль изображён с массивной решёткой радиатора, зауженной головной оптикой и с бампером у которого широкие воздухозаборники.

Предполагается, что под капотом седана Infiniti Q50 будет установлен двигатель VC-T от Honda оснащённый системой изменяющей степень сжатия. Данный агрегат является экономичным и эффективным.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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