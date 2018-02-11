Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане сетует на низкую реализацию билетов на биатлон
Оргкомитет Зимних ОИ-2018 в Пхенчхане сетует на низкую реализацию билетов на биатлон. Председатель комитета заявил, что продано всего лишь 60 % билетов на соревнования по биатлону.
Программа по биатлону на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане началась женским спринтом в субботу. Победительницей данной программы стала немецкая спортсменка Лаура Дальмайер.
На пресс-конференции председатель организационного комитета на Олимпиаде Сон Баик Ю заявил, что реализация билетов довольно низкая. На текущий момент продано всего лишь 61 % билетов на указанный вид спорта.
Программа по биатлону на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане началась женским спринтом в субботу. Победительницей данной программы стала немецкая спортсменка Лаура Дальмайер.
На пресс-конференции председатель организационного комитета на Олимпиаде Сон Баик Ю заявил, что реализация билетов довольно низкая. На текущий момент продано всего лишь 61 % билетов на указанный вид спорта.
Спорт
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:39