Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане сетует на низкую реализацию билетов на биатлон

Программа по биатлону на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане началась женским спринтом в субботу. Победительницей данной программы стала немецкая спортсменка Лаура Дальмайер.На пресс-конференции председатель организационного комитета на Олимпиаде Сон Баик Ю заявил, что реализация билетов довольно низкая. На текущий момент продано всего лишь 61 % билетов на указанный вид спорта.