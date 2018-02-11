Немец Веллингер стал обладателем золота в прыжках с трамплина

Немецкий спортсмен по прыжкам с трамплина Андреас Веллингер стал обладателем золотой медали. Сумма двух попыток, которых он набрал, составила 259,3 балла. Второе место в прыжках с трамплина занял норвежец Йохан Андре Форфанг, он набрал 250,9 баллов, на третьем месте оказался соотечественник обладателя серебра Роберт Йоханссон, сумма его баллов составила 249,7.Атлет олимпийской сборной России Денис Корнилов занял 24 место (209,6). Евгений Климов занял 30-ю позицию с результатом 168,2 балла.22-летний немец стал обладателем уже второй золотой медали на Олимпийских играх. Свое первое золото он получил на ОИ-2014 в Сочи.