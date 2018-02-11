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Правительство готовит налоговый маневр и повышение НДС до 22%

Правительство России готовит налоговый маневр, когда предлагается сократить объем страховых взносов с существующих 36% до 22%. Однако, уменьшив налог на заработную плату, необходимо добавить утраченные суммы в НДС, повысив налог также до 22%.

Правительство готовит налоговый маневр и повышение НДС до 22%


Данный маневр активно обсуждается в кабинете министров РФ, отмечает руководитель ЦСР Алексей Кудрин. При снижении размера социальных выплат работодателем проводится легализация заработных плат сотрудников, когда платить "белую" зарплату станет выгоднее. Однако необходимо компенсировать потери бюджету, увеличив НДС до 22%, цитирует чиновника ТАСС.

Ранее предлагалось повышение НДС до 21%, но Министерство финансов раскритиковало данную инициативу, остановившись на варианте 22%. Сам Кудрин не торопится голосовать за маневр, считая, что выход зарплат из "тени" невозможно осуществить в сжатые сроки. Налоговый маневр способен перераспределить отрасли, отмечает экономист.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:20
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