Россиянин катался на Олимпиаде в Пхенчхане под хит Ольги Бузовой

Теперь синглы Бузовой известны во всем мире. А песня «Хит-парад» даже была включена в число композиций, которые фигуристы использовали на своих тренировках перед выступлением на в Олимпийских играх в Южной Корее.Например, фигурист из России Михаил Коляда тренировался под уже знаменитый хит Ольги. Также Михаил тренировался под песни Гагариной и Оскара.Теперь хейтеры могут убедиться, что Ольга Бузова популярна не только в России, но и в остальном мире. Становится знаменитым и ее творчество.