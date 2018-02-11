Украинский изобретатель превратил внедорожник УАЗ-31514 в «Гелендваген»
Украинский изобретатель превратил внедорожник УАЗ-31514 в «Гелендваген». Украинец внёс в конструкцию автомобиля ряд изменений и заменил обвес, в результате российский внедорожник стал сильно напоминать Mercedes-Benz G-Class.
В частности, от немецкой модели внедорожник УАЗ-31514 получил радиаторную решётку, передний и задний бамперы, капот, оптику и спойлер. Для того чтобы увеличить сходство, украинский изобретатель изменил автомобилю стойки и конструкцию задних дверей.
Кузов автомобиля был покрашен в чёрный цвет, а также шильдик бренда «УАЗ» заменён на значок Mercedes-Benz. В результате проделанных работ у украинского умельца получился привлекательный тюнингованный УАЗ-31514.
В частности, от немецкой модели внедорожник УАЗ-31514 получил радиаторную решётку, передний и задний бамперы, капот, оптику и спойлер. Для того чтобы увеличить сходство, украинский изобретатель изменил автомобилю стойки и конструкцию задних дверей.
Кузов автомобиля был покрашен в чёрный цвет, а также шильдик бренда «УАЗ» заменён на значок Mercedes-Benz. В результате проделанных работ у украинского умельца получился привлекательный тюнингованный УАЗ-31514.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:40