Украинский изобретатель превратил внедорожник УАЗ-31514 в «Гелендваген»

В частности, от немецкой модели внедорожник УАЗ-31514 получил радиаторную решётку, передний и задний бамперы, капот, оптику и спойлер. Для того чтобы увеличить сходство, украинский изобретатель изменил автомобилю стойки и конструкцию задних дверей.Кузов автомобиля был покрашен в чёрный цвет, а также шильдик бренда «УАЗ» заменён на значок Mercedes-Benz. В результате проделанных работ у украинского умельца получился привлекательный тюнингованный УАЗ-31514.