Сергей Зверев показал на фотосессии, как «излучает» секс

На новом снимке, который в своем аккаунте в Instagram опубликовал певец и стилист Сергей Зверев, он позирует перед камерами в трусах, а в руках у него воздушный шар в виде сердца. Фотосессия, судя по всему, прошла на белом фоне, таким образом стилист решил сконцентрировать внимание на своем образе. Подписчики отметили, что артист уже давно не баловал публику экстравагантным контентом.Сергей Зверев также разместил в Сети несколько видеозаписей с нового шоу, в котором будет вручать приз певице Ольге Бузовой. Стилист отметил, что экс-участница «Дом-2» стала ему «хорошей заменой» в шоу-бизнесе в качестве наиболее эпатажного артиста.